Romain Loeffel jouera les Mondiaux

Romain Loeffel passe le cut. Le Chaux-de-Fonnier sera du voyage aux Mondiaux de hockey sur glace en Slovaquie. L'entraîneur de l'équipe de Suisse, Patrick Fischer a dévoilé sa sélection finale, samedi soir et elle compte sept joueurs romands. En plus de Romain Loeffel, l'équipe nationale comptera aussi les deux Biennois Gaëtan Haas et Grégory Hoffman. Tristan Scherwey, Noah Rod, Damien Riat et Vincent Praplan complètent la sélection.

Sami Kreis, Andrea Glauser, Denis Hollenstein et Marco Müller sont les quatre joueurs qui ont été retranchés. /jha