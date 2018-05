La Suisse file en quart

Il fallait l’emporter pour être certain de se qualifier pour les quarts de finale du championnat du monde de hockey sur glace au Danemark. Et l’équipe de Suisse a fait le boulot proprement en s’imposant nettement 5-1 face à la France, ce mardi midi, pour son dernier match du tour préliminaire. La sélection de Patrick Fischer s’est rassurée dès le premier tiers en menant 2-0 après un gros quart d’heure grâce à des réalisations de Grégory Hofmann et Enzo Corvi. Le Bernois Ramon Untersander a tué le match à la 38e, en signant le 3-0. La Nati a ensuite parachevé son succès en ajoutant deux buts par Kevin Fiala et Simon Moser dans la dernière période, malgré la réduction de l’écart signée du Grenoblois Guillaume Leclerc. Cette victoire permet à l’équipe de Suisse d’empocher directement son billet pour les quarts de finale, sans attendre le résultat de l’opposition entre la Slovaquie et le Bélarus. Les Helvètes hériteront en quart de finale de la Finlande, victorieuse ce mardi 6-2 des États-Unis. Le match aura lieu jeudi. /jpi