Colombier Volley annonce plusieurs départs

Colombier Volley communique dimanche plusieurs changements dans son effectif en vue de la prochaine saison de Ligue A. Les deux joueurs professionnels Filip Jastrebski et Danail Dimov ne seront pas reconduits. Grégoire Engler quittera également le club après une saison sous les couleurs neuchâteloises.

Cette fin d’exercice est aussi marquée par les retraites de David Brunner, Marc Briquet et Jérôme Kunz. Tous trois, figures bien connues du club, tournent la page après un long parcours à Colombier. Le club les remercie pour leur engagement et précise que d’autres annonces suivront prochainement concernant l’effectif. /comm-yca