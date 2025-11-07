Un petit point pour Neuchâtel Xamax dans le derby du lac

Les « rouge et noir » ont partagé l’enjeu avec Yverdon Sport 2-2 vendredi au stade de la Maladière ...
Les « rouge et noir » ont partagé l’enjeu avec Yverdon Sport 2-2 vendredi au stade de la Maladière en Challenge League de football. 

Neuchâtel Xamax a fait match nul face à Yverdon à La Maladière, avec une affluence de 3'847 spectateurs (Photo : Archives - Xamax) Neuchâtel Xamax a fait match nul face à Yverdon à La Maladière, avec une affluence de 3'847 spectateurs (Photo : Archives - Xamax)

Neuchâtel Xamax a été accroché vendredi en Challenge League de football. Les hommes d’Anthony Braizat ont fait match nul face à Yverdon Sport 2-2 dans la 13e journée de la compétition. Ils signent leur 3e partage de points de la saison. Développement suit. /Sdu


