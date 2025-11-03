Légère commotion pour Yoan Epitaux

Le défenseur central de Neuchâtel Xamax avait dû quitter le terrain à l’heure de jeu dimanche ...
Le défenseur central de Neuchâtel Xamax avait dû quitter le terrain à l’heure de jeu dimanche à Wil, victime d'un choc à la tête. Les premiers examens ont fait état d'une légère commotion cérébrale. 

Apparemment rien de grave pour Yoan Epitaux.  (photo : Bertrand Pfaff)

Plus de peur que de mal pour Yoan Epitaux, en Challenge League de football. Le défenseur central de Neuchâtel Xamax avait dû quitter prématurément le terrain dimanche au stade du Bergholz, à la 58e minute de jeu du match contre Wil. Le Franc-Montagnard s’est blessé à la suite d’un contact violent de la tête avec un adversaire. Il a rejoint les vestiaires apparemment sonné. Il a terminé sa journée aux urgences de l’hôpital de Neuchâtel avant de pouvoir regagner son domicile : des examens ont fait état d'une légère commotion. Yoan Epitaux a participé au décrassage de ce lundi matin avec son équipe, mais pas à l'entraînement de l'après-midi.  Il devra repasser un protocole commotion ce mercredi. Sa participation à la rencontre de vendredi contre Yverdon semble incertaine. /mne


