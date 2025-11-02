Xamax s’incline encore à Wil

Battu 2-1 à Wil dimanche en Challenge League de football, Neuchâtel Xamax n’a toujours pas ...
Battu 2-1 à Wil dimanche en Challenge League de football, Neuchâtel Xamax n’a toujours pas réussi à s’imposer sur le terrain saint-gallois depuis plus de sept ans.

Léo Seydoux (photo : Bertrand Pfaff) Léo Seydoux (photo : Bertrand Pfaff)

Neuchâtel Xamax n’a pas trouvé la clé face à sa bête noire, Wil. Après une première heure solide, les Neuchâtelois ont craqué dans le dernier tiers du match, encaissant deux buts signés Edis Bytyqi (65e) et Tim Staubli (77e). Réduit au rôle de poursuivant, Xamax a sauvé l’honneur en fin de rencontre grâce à Shkelqim Demhasaj à la 87e minute, sans toutefois pouvoir éviter la défaite. Les « rouge et noir » s’inclinent donc une nouvelle fois sur le terrain saint-gallois, où ils n’ont plus gagné depuis plus de sept ans. 

Au classement, les Neuchâtelois restent quatrièmes, à trois points d’Yverdon qu’ils recevront vendredi à la Maladière. Développement suit / fph 


