Neuchâtel Xamax veut se reprendre

Après avoir frisé la correctionnelle en Coupe de Suisse face au FC Diaspora, pensionnaire de ...
Neuchâtel Xamax veut se reprendre

Après avoir frisé la correctionnelle en Coupe de Suisse face au FC Diaspora, pensionnaire de 2e ligue, les « rouge et noir » retrouvent le championnat. Ils défient Etoile Carouge ce vendredi en Challenge League pour tenter d’obtenir une première victoire à domicile cette saison.

Salim Ben Seghir et ses coéquipiers de Neuchâtel Xamax retrouvent leur public de la Maladière ce vendredi. (Photo : Bertrand Pfaff) Salim Ben Seghir et ses coéquipiers de Neuchâtel Xamax retrouvent leur public de la Maladière ce vendredi. (Photo : Bertrand Pfaff)

Neuchâtel Xamax retrouve sa Maladière, et plutôt deux fois qu’une ! Après un mois loin de ses bases, le club de Challenge League de football accueille successivement Etoile Carouge, vendredi soir, et le FC Vaduz, lundi. Un enchaînement qui pourrait permettre aux Xamaxiens de célébrer leur premier succès à domicile cette saison.

Pour y parvenir, les hommes d’Anthony Braizat devront évoluer à un tout autre niveau qu’il y a une semaine, lorsqu’ils avaient frôlé l’élimination en Coupe de Suisse face au FC Diaspora. « On aurait dû être plus rigoureux, on a été suffisant. J’ai montré ma colère à mes joueurs et j’attends une réaction contre Carouge », insiste Anthony Braizat. Pour le coach de l’équipe, l’objectif est limpide : « on veut et on va gagner ce match, c’est important ».

Anthony Braizat : « Je veux des joueurs efficaces et combattants pour ce match ».

Ecouter le son

Enchaînement apprécié

S’il espère décrocher la victoire face à une équipe qui n’a empoché qu’un seul petit point depuis le début de la saison, Neuchâtel Xamax devra aussi composer avec un deuxième match presque dans la foulée. Les « rouge et noir » défieront en effet le FC Vaduz lundi soir déjà. Un enchaînement que ne craint pas le xamaxien Salim Ben Seghir, bien au contraire. « Même s’il faut gérer la fatigue, on aime enchaîner les matches. Ça rappelle les grandes équipes », estime le milieu de terrain.

Salim Ben Seghir : « Ça nous tient à cœur de réaliser deux bonnes performances ».

Ecouter le son

À noter que pour cette rencontre, Anthony Braizat devra se passer des services de Jetmir Krasniqi. Le latéral s'est blessé au genou à l'entraînement et sera absent de longues semaines. Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge, c’est ce vendredi dès 19h30. Un match à suivre en direct et en intégralité sur RTN dès 19h15 avec les commentaires de Damien Aubert et de son consultant, l’ancien xamaxien Max Veloso. /gjo


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Xamax passe à deux doigts de la correctionnelle

Xamax passe à deux doigts de la correctionnelle

Athekame à l’AC Milan: Xamax va toucher près de deux millions

Athekame à l’AC Milan: Xamax va toucher près de deux millions

Actualités suivantes

Le Lausanne-Sport peut croire à la qualification

Le Lausanne-Sport peut croire à la qualification

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 22:21

Europa League: YB s'impose à Bratislava

Europa League: YB s'impose à Bratislava

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 22:19

Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 21:57

Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Football    Actualisé le 22.08.2025 - 10:01

Articles les plus lus

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 17:33

Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 21:57

Europa League: YB s'impose à Bratislava

Europa League: YB s'impose à Bratislava

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 22:19

Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Football    Actualisé le 22.08.2025 - 10:01

Noah Okafor a signé à Leeds

Noah Okafor a signé à Leeds

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 13:29

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 17:33

Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 21:57

Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Football    Actualisé le 22.08.2025 - 10:01

10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires

10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 11:29

Bosna Neuchâtel vise les sommets

Bosna Neuchâtel vise les sommets

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 12:30

Noah Okafor a signé à Leeds

Noah Okafor a signé à Leeds

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 13:29

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 17:33