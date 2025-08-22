Neuchâtel Xamax veut se reprendre

Neuchâtel Xamax retrouve sa Maladière, et plutôt deux fois qu’une ! Après un mois loin de ses bases, le club de Challenge League de football accueille successivement Etoile Carouge, vendredi soir, et le FC Vaduz, lundi. Un enchaînement qui pourrait permettre aux Xamaxiens de célébrer leur premier succès à domicile cette saison.

Pour y parvenir, les hommes d’Anthony Braizat devront évoluer à un tout autre niveau qu’il y a une semaine, lorsqu’ils avaient frôlé l’élimination en Coupe de Suisse face au FC Diaspora. « On aurait dû être plus rigoureux, on a été suffisant. J’ai montré ma colère à mes joueurs et j’attends une réaction contre Carouge », insiste Anthony Braizat. Pour le coach de l’équipe, l’objectif est limpide : « on veut et on va gagner ce match, c’est important ».