Neuchâtel Xamax veut se reprendre

Après avoir frisé la correctionnelle en Coupe de Suisse face au FC Diaspora, pensionnaire de 2e ligue, les « rouge et noir » retrouvent le championnat. Ils défient Etoile Carouge ce vendredi en Challenge League pour tenter d’obtenir une première victoire à domicile cette saison.
Neuchâtel Xamax retrouve sa Maladière, et plutôt deux fois qu’une ! Après un mois loin de ses bases, le club de Challenge League de football accueille successivement Etoile Carouge, vendredi soir, et le FC Vaduz, lundi. Un enchaînement qui pourrait permettre aux Xamaxiens de célébrer leur premier succès à domicile cette saison.
Pour y parvenir, les hommes d’Anthony Braizat devront évoluer à un tout autre niveau qu’il y a une semaine, lorsqu’ils avaient frôlé l’élimination en Coupe de Suisse face au FC Diaspora. « On aurait dû être plus rigoureux, on a été suffisant. J’ai montré ma colère à mes joueurs et j’attends une réaction contre Carouge », insiste Anthony Braizat. Pour le coach de l’équipe, l’objectif est limpide : « on veut et on va gagner ce match, c’est important ».
Anthony Braizat : « Je veux des joueurs efficaces et combattants pour ce match ».
Enchaînement apprécié
S’il espère décrocher la victoire face à une équipe qui n’a empoché qu’un seul petit point depuis le début de la saison, Neuchâtel Xamax devra aussi composer avec un deuxième match presque dans la foulée. Les « rouge et noir » défieront en effet le FC Vaduz lundi soir déjà. Un enchaînement que ne craint pas le xamaxien Salim Ben Seghir, bien au contraire. « Même s’il faut gérer la fatigue, on aime enchaîner les matches. Ça rappelle les grandes équipes », estime le milieu de terrain.
Salim Ben Seghir : « Ça nous tient à cœur de réaliser deux bonnes performances ».
À noter que pour cette rencontre, Anthony Braizat devra se passer des services de Jetmir Krasniqi. Le latéral s'est blessé au genou à l'entraînement et sera absent de longues semaines. Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge, c’est ce vendredi dès 19h30. Un match à suivre en direct et en intégralité sur RTN dès 19h15 avec les commentaires de Damien Aubert et de son consultant, l’ancien xamaxien Max Veloso. /gjo