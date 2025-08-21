Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Le club de Challenge League de football sera privé de son latéral durant plusieurs semaines ...
Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Le club de Challenge League de football sera privé de son latéral durant plusieurs semaines. Jetmir Krasniqi a été touché cette semaine à l’entraînement, annonce Xamax ce jeudi.

Jetmir Krasniqi devra patienter de longues semaines avant de retrouver les pelouses de Challenge League. (Photo : Bertrand Pfaff) Jetmir Krasniqi devra patienter de longues semaines avant de retrouver les pelouses de Challenge League. (Photo : Bertrand Pfaff)

Un joueur de moins pour Neuchâtel Xamax. Le club « rouge et noir » annonce jeudi une absence de plusieurs semaines pour Jetmir Krasniqi. Le latéral xamaxien s’est blessé au genou lors d’un entraînement. Selon les informations délivrées par le club, « les examens ont confirmé une atteinte du ligament croisé ». Jetmir Krasniqi « sera opéré ce week-end », ajoute le club. Le défenseur avait été titularisé lors des trois premiers matches de championnat de la saison. /gjo


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Xamax passe à deux doigts de la correctionnelle

Xamax passe à deux doigts de la correctionnelle

Athekame à l’AC Milan: Xamax va toucher près de deux millions

Athekame à l’AC Milan: Xamax va toucher près de deux millions

Confirmation attendue de Xamax

Confirmation attendue de Xamax

Actualités suivantes

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 17:33

Noah Okafor a signé à Leeds

Noah Okafor a signé à Leeds

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 13:29

Bosna Neuchâtel vise les sommets

Bosna Neuchâtel vise les sommets

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 12:30

10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires

10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 11:29

Articles les plus lus

Coupes d'Europe: place aux matches aller des play-off

Coupes d'Europe: place aux matches aller des play-off

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 04:03

10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires

10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 11:29

Bosna Neuchâtel vise les sommets

Bosna Neuchâtel vise les sommets

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 12:30

Noah Okafor a signé à Leeds

Noah Okafor a signé à Leeds

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 13:29

Bâle en ballottage défavorable

Bâle en ballottage défavorable

Football    Actualisé le 20.08.2025 - 23:01

Coupes d'Europe: place aux matches aller des play-off

Coupes d'Europe: place aux matches aller des play-off

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 04:03

10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires

10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 11:29

Bosna Neuchâtel vise les sommets

Bosna Neuchâtel vise les sommets

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 12:30

Kylan Mbappé délivre le Real Madrid contre Osasuna

Kylan Mbappé délivre le Real Madrid contre Osasuna

Football    Actualisé le 19.08.2025 - 23:23

L'heure de vérité pour Ludovic Magnin

L'heure de vérité pour Ludovic Magnin

Football    Actualisé le 20.08.2025 - 04:03

Bâle en ballottage défavorable

Bâle en ballottage défavorable

Football    Actualisé le 20.08.2025 - 23:01

Coupes d'Europe: place aux matches aller des play-off

Coupes d'Europe: place aux matches aller des play-off

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 04:03