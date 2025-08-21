Neuchâtel Xamax perd Jetmir Krasniqi

Un joueur de moins pour Neuchâtel Xamax. Le club « rouge et noir » annonce jeudi une absence de plusieurs semaines pour Jetmir Krasniqi. Le latéral xamaxien s’est blessé au genou lors d’un entraînement. Selon les informations délivrées par le club, « les examens ont confirmé une atteinte du ligament croisé ». Jetmir Krasniqi « sera opéré ce week-end », ajoute le club. Le défenseur avait été titularisé lors des trois premiers matches de championnat de la saison. /gjo

