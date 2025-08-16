Xamax passe à deux doigts de la correctionnelle

Xamax frôle l'humiliation en Coupe de Suisse de football. Les Neuchâtelois se sont imposés ...
Xamax passe à deux doigts de la correctionnelle

Xamax frôle l'humiliation en Coupe de Suisse de football. Les Neuchâtelois se sont imposés à l'arrachée 3-2 face à une équipe de 2e ligue, le FC Diaspora samedi soir. 

Anthony Braizat a sûrement eu des sueurs froides samedi soir à Delémont. (Photo : Bertrand Pfaff) Anthony Braizat a sûrement eu des sueurs froides samedi soir à Delémont. (Photo : Bertrand Pfaff)

Ce qui semblait être une formalité a bien failli se transformer en cauchemar pour Neuchâtel Xamax. Les Neuchâtelois se sont imposés de justesse en 32e de finale de la Coupe de Suisse de football face à Diaspora, samedi soir. Menés 2-1 jusqu’au temps additionnel par l’équipe de 2e ligue, Noah Streit puis Shkelqim Demhasaj ont inscrit, dans les arrêts de jeu, les buts qui ont sauvé Xamax d’un naufrage collectif. Développement suit… /yca


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
