Xamax passe à deux doigts de la correctionnelle

Ce qui semblait être une formalité a bien failli se transformer en cauchemar pour Neuchâtel Xamax. Les Neuchâtelois se sont imposés de justesse en 32e de finale de la Coupe de Suisse de football face à Diaspora, samedi soir. Menés 2-1 jusqu’au temps additionnel par l’équipe de 2e ligue, Noah Streit puis Shkelqim Demhasaj ont inscrit, dans les arrêts de jeu, les buts qui ont sauvé Xamax d’un naufrage collectif. Développement suit… /yca