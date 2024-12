Neuchâtel Xamax : « Je ne suis pas vraiment satisfait »

Neuchâtel Xamax veut finir l’année en beauté. Le club de football « rouge et noir » reçoit Aarau vendredi soir à La Maladière, en Challenge League de football. Il s’agit du dernier match officiel de la troupe d’Uli Forte cette année avant la pause hivernale. Avant cette rencontre, Xamax pointe au sixième rang du classement avec 25 points en 17 matches. Kenan Faktic et ses coéquipiers accusent un retard de sept points sur le leader Thoune et ont un matelas de dix unités sur la lanterne rouge Stade Nyonnais. Alors que l’équipe a été renforcée cet été, peut-on juger ce bilan intermédiaire satisfaisant ? Damien Piscopiello s’est entretenu à ce sujet avec le président de Neuchâtel Xamax Jean-François Collet. /dpi