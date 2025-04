Amende contre trois joueurs du Real Madrid

L'UEFA a infligé vendredi une amende à trois joueurs du Real Madrid pour 'comportement indécent' au Metropolitano lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid.

L'instance dirigeante du football européen a condamné l'attaquant français Kylian Mbappé à lui verser 30'000 euros, le défenseur allemand Antonio Rüdiger à 40'000 euros et le milieu de terrain Dani Ceballos à 20'000 euros. Selon la presse espagnole, ils avaient provoqué et chambré les fans de l'Atlético en célébrant leur qualification acquise au bout du suspense.

Pour Mbappé et Rüdiger, l'UEFA a assorti cette amende d'une suspension pour un match européen, mais sans influence sur le quart de finale aller de C1 contre Arsenal mardi prochain: cette sanction n'est 'pas immédiatement applicable et soumise à une période probatoire d'un an', précise l'UEFA dans un communiqué.

L'organisation, qui n'a pas détaillé les faits reprochés, a finalement renoncé aux poursuites disciplinaires contre l'attaquant brésilien Vinicius Junior. Elle avait ouvert la semaine dernière une enquête visant les quatre joueurs.

/ATS