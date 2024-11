Yverdon Sport et ses Neuchâteloises s’éclatent

Bonne tenue en Coupe

Après deux défaites en championnat, Yverdon Sport a su relever la tête avec la manière dimanche en Coupe de Suisse contre Thoune. L’équipe de la cité thermale a disposé des Bernoises 5-1 après prolongations et s’est qualifiée pour les quarts de finale. C’est la deuxième équipe de Super League, après Rapperswil, qui échoue face à la troupe d’Arnaud Vialatte. « On aborde les matches avec beaucoup de calme et de sérénité. On connait notre rôle et on se dit qu’on n’a rien à perdre », avance Ilona Guede Redondo pour expliquer le succès de son équipe dans cette compétition.