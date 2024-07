Une équipe de Suisse qui inspire confiance

Les Suisses entament leur semaine avec une équipe nationale de football qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro. La Nati a battu l’Italie 2-0. Elle affronte l’Angleterre en quarts samedi à 18 heures.

En direct lundi dans la Matinale, l’ex-Xamaxien et ancien international encourage le public à être fière de son équipe nationale et à prendre la mesure du caractère exceptionnel de ce qui s’est passé samedi à Berlin. Il salue également le travail accompli par le sélectionneur Murat Yakin. Et s’il reconnaît que l’Angleterre peut s’appuyer sur quelques individualités redoutables, il n’est pas loin d’affirmer qu’on peut s’imaginer les Suisses dans le rôle des favoris de la rencontre.