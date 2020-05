Gaëtan Karlen s’en va à Sion

Nouveau départ au sein de Neuchâtel Xamax FCS. Comme Serey Dié, Gaëtan Karlen rejoint le FC Sion. L’attaquant « rouge et noir », auteur de sept buts cette saison, a signé pour trois ans avec le club valaisan de Super League. « Son contrat entrera en vigueur au lendemain du terme de son entente avec le club neuchâtelois », peut-on lire sur le site du FC Sion vendredi soir.

Gaëtan Karlen, bientôt 27 ans, retrouve ainsi son club formateur après avoir porté les couleurs du FC Bienne, du FC Thoune et de Xamax lors des quatre dernières saisons.

Le chassé-croisé entre joueurs de Xamax et de Sion se poursuit donc, après les annonces des venues de Johann Djourou et Xavier Kouassi à La Maladière, deux anciens sédunois, un peu plus tôt ce vendredi. /jpp