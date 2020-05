Johann Djourou et Xavier Kouassi à Xamax

Neuchâtel Xamax FCS vient d’annoncer le transfert de deux anciennes recrues du FC Sion et non des moindres. Il s’agit de Johann Djourou et de l'international ivoirien Xavier Kouassi. Tous deux avaient été licenciés par le club valaisan en mars dernier pour avoir refusé les mesures de chômage partiel.

Dans ces circonstances, ils étaient libres de tout contrat et aussi de signer dans un autre club.

Ces engagements portent jusqu’au terme de la présente saison. Djourou et Kouassi reprendront l’entraînement collectif avec leurs nouveaux coéquipiers lundi. Ils doivent encore attendre le feu vert de la Swiss Football League avant d'avoir l'assurance d'être qualifiés. /mne