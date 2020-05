Serey Dié quitte Xamax

Neuchâtel Xamax FCS perd l’un de ses meilleurs éléments. Geoffroy Serey Dié rejoint le FC Sion, peut-on lire sur le site internet du club valaisan de Super League de football. Le milieu de terrain ivoirien a signé une entente de deux ans. Son contrat entre vigueur dès le 1er juin. Ce qui veut dire que Xamax ne pourra plus compter sur Serey Dié si les clubs de la Swiss Football League votent pour une reprise de la saison 2019/2020 ce vendredi.

Le contrat de Geoffroy Serey Dié avec le club « rouge et noir » se terminait au 31 mai. Le responsable de la communication de Xamax, Sébastien Egger, nous a glissé que les dirigeants neuchâtelois lui avaient proposé une prolongation de contrat.



Reste à savoir si Serey Dié pourra être aligné avec le FC Sion en cas de reprise du championnat. Ce qui ne semble pas être le cas selon le règlement de la Swiss Football League. Il est stipulé « qu’au cours d’une saison (01.07. au 30.06.), un joueur peut être qualifié pour trois clubs différents au maximum, mais ne peut être aligné lors de matches officiels que pour deux d’entre eux. Les clubs tant suisses qu’étrangers sont pris en considération à cet égard ». Serey Dié a été qualifié cette saison par le FC Bâle, le FC Aarau et Neuchâtel Xamax, et a joué avec les deux derniers.

L’Ivoirien avait signé son retour à la Maladière en janvier après avoir été l’un des artisans du maintien du club « rouge et noir » en Super League la saison passée. Il a disputé cinq matches sous les couleurs xamaxiennes cet hiver et a marqué un but. L’Ivoirien avait évolué à Sion entre 2008 et 2013. /jpp