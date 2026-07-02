Alexandre Emmel sélectionné pour les Mondiaux

Un rendez-vous planétaire attend Alexandre Emmel. Le spécialiste de BMX de Grandson fait partie de la sélection dévoilée ce jeudi par Swiss Cycling en vue des championnats du monde de BMX qui se tiendront les 17 et 18 juillet. Vice-champion d’Europe dans la catégorie des moins de 23 ans samedi dernier en France, Alexandre Emmel s’en ira à cette fois-ci à Brisbane, en Australie pour y disputer ces Mondiaux, toujours chez les U23. /comm-gjo