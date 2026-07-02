Alexandre Emmel sélectionné pour les Mondiaux

L’athlète de Grandson a été retenu pour prendre part aux championnats du monde de BMX, dans ...
Alexandre Emmel sélectionné pour les Mondiaux

L’athlète de Grandson a été retenu pour prendre part aux championnats du monde de BMX, dans la catégorie des moins de 23 ans, les 17 et 18 juillet à Brisbane en Australie.

Alexandre Emmel a obtenu sa sélection pour les Mondiaux quelques jours seulement après avoir décroché l'argent en M23 au championnat d'Europe de BMX, (photo : Navadanet) Alexandre Emmel a obtenu sa sélection pour les Mondiaux quelques jours seulement après avoir décroché l'argent en M23 au championnat d'Europe de BMX, (photo : Navadanet)

Un rendez-vous planétaire attend Alexandre Emmel. Le spécialiste de BMX de Grandson fait partie de la sélection dévoilée ce jeudi par Swiss Cycling en vue des championnats du monde de BMX qui se tiendront les 17 et 18 juillet. Vice-champion d’Europe dans la catégorie des moins de 23 ans samedi dernier en France, Alexandre Emmel s’en ira à cette fois-ci à Brisbane, en Australie pour y disputer ces Mondiaux, toujours chez les U23. /comm-gjo


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