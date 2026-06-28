Alexandre Emmel vice-champion d’Europe de BMX

Une médaille d’argent pour Alexandre Emmel. L’athlète de Grandson a pris la 2e place des championnats d’Europe de BMX dans la catégorie des moins de 23 ans. Les épreuves se sont déroulées samedi à Sarrians en France. Alexandre Emmel n’a été devancé que pas son compatriote Mark Lüthi. Cette place de vice-champion d’Europe sonne toutefois comme une victoire pour le Vaudois. « La journée n’avait pas bien commencé avec un départ où je glisse et je me retrouve dans le paquet. Après la pause de 17h, j’ai pu bien me reposer, bien réfléchir, ce qui m’a permis de repartir un peu à zéro dans la tête ».