Alexandre Emmel vice-champion d’Europe de BMX

L’athlète de Grandson a décroché la médaille d’argent chez les moins de 23 ans samedi à Sarrians ...
Alexandre Emmel vice-champion d’Europe de BMX

L’athlète de Grandson a décroché la médaille d’argent chez les moins de 23 ans samedi à Sarrians en France. Il n’a été devancé que par son compatriote Mark Lüthi.

Alexandre Emmel a décroché l'argent en M23 samedi au championnat d'Europe de BMX (photo : alexandre-emmel.ch) Alexandre Emmel a décroché l'argent en M23 samedi au championnat d'Europe de BMX (photo : alexandre-emmel.ch)

Une médaille d’argent pour Alexandre Emmel. L’athlète de Grandson a pris la 2e place des championnats d’Europe de BMX dans la catégorie des moins de 23 ans. Les épreuves se sont déroulées samedi à Sarrians en France. Alexandre Emmel n’a été devancé que pas son compatriote Mark Lüthi. Cette place de vice-champion d’Europe sonne toutefois comme une victoire pour le Vaudois. « La journée n’avait pas bien commencé avec un départ où je glisse et je me retrouve dans le paquet. Après la pause de 17h, j’ai pu bien me reposer, bien réfléchir, ce qui m’a permis de repartir un peu à zéro dans la tête ».

Alexandre Emmel : « Ça fait trois mois que je m’entraîne ici tous les jours. »

Ecouter le son

Après un « début de saison un peu compliqué », Alexandre Emmel revient donc avec une belle médaille. « Je suis très content, ça sonne un peu comme une victoire », conclut-il. /jpp


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Étape caniculaire à St-Blaise pour la Raiffeisen Trans

Étape caniculaire à St-Blaise pour la Raiffeisen Trans

Cyclisme    Actualisé le 25.06.2026 - 05:45

Stefan Küng de retour aux Championnats de Suisse

Stefan Küng de retour aux Championnats de Suisse

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 19:22

Pogacar fait coup double à Villars

Pogacar fait coup double à Villars

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 19:26

Ronja Blöchlinger deuxième derrière l'intouchable Rissveds

Ronja Blöchlinger deuxième derrière l'intouchable Rissveds

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 17:12

Articles les plus lus

Marlen Reusser: « Je suis vraiment cramée »

Marlen Reusser: « Je suis vraiment cramée »

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 14:46

Ronja Blöchlinger deuxième derrière l'intouchable Rissveds

Ronja Blöchlinger deuxième derrière l'intouchable Rissveds

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 17:12

Stefan Küng de retour aux Championnats de Suisse

Stefan Küng de retour aux Championnats de Suisse

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 19:22

Pogacar fait coup double à Villars

Pogacar fait coup double à Villars

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 19:26

Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 13:15

Marlen Reusser: « Je suis vraiment cramée »

Marlen Reusser: « Je suis vraiment cramée »

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 14:46

Ronja Blöchlinger deuxième derrière l'intouchable Rissveds

Ronja Blöchlinger deuxième derrière l'intouchable Rissveds

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 17:12

Pogacar fait coup double à Villars

Pogacar fait coup double à Villars

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 19:26

Pogacar s'impose d'un souffle dans le contre-la-montre d'Aarburg

Pogacar s'impose d'un souffle dans le contre-la-montre d'Aarburg

Cyclisme    Actualisé le 20.06.2026 - 17:45

Pogacar pour une 3e victoire d'étape?

Pogacar pour une 3e victoire d'étape?

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 04:04

Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 13:15

Marlen Reusser: « Je suis vraiment cramée »

Marlen Reusser: « Je suis vraiment cramée »

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 14:46