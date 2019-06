Le BMX plus fort que la pluie dans les Montagnes

De l’huile de coude, un rayon de soleil et les épreuves de BMX ont pu avoir lieu à La Chaux-de-Fonds. Ce week-end se tenait la 6e manche du championnat romand sur la piste des Foulets et elle a bien failli être annulée. En raison des orages importants survenus dans la nuit de vendredi et samedi, le théâtre des courses a été littéralement inondé.

Pour que la compétition ait lieu, les bénévoles ont dû travailler d’arrache-pied samedi dès l’aurore pour sécher la piste. Selon le président du BMX club de La Chaux-de-Fonds Pierre-Alain Berset, le tracé a heureusement pompé la majorité de l’eau qui s’est abattue durant la nuit. Toutefois, il a fallu réparer les bosses qui s’étaient affaissées pour que les essais libres du samedi puissent se tenir. Le soleil, présent en masse le dimanche a permis la bonne tenue de la compétition sans prétériter les sportifs. /jha