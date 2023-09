Le BMX se dévoile à La Béroche

Un sport qui se développe

Ces deux manches sont également l’occasion de faire découvrir ce sport aux plus jeunes. Le club de BMX de La Béroche a d’ailleurs organisé samedi une course de draisiennes, des vélos sans pédales, pour les enfants afin de faire découvrir les infrastructures du club. Cette dernière a remporté un « grand succès » selon les organisateurs. « Ça devient un sport populaire. Notre plus jeune pilote a cinq ans et le plus vieux entre 30 et 40 ans », détaille Frédéric Masi. /dpi