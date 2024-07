Pauline Roy et Alexis Cohen couronnés sur la Raiffeisen Trans VTT

Pauline Roy rate la passe de cinq, mais est couronnée. La Raiffeisen Trans VTT s’est achevée mercredi soir aux Ponts-de-Martel, avec la cinquième et dernière étape de cette édition. La Neuchâteloise avait remporté les quatre premières manches et a raté de peu le carton plein, puisqu’elle a pris la deuxième place mercredi derrière la Boudrysanne Tess de Almeida, dans le même temps. Cela n’empêche pas Pauline Roy de conserver son titre, devant la vététiste de Boveresse Elodie Python et la vainqueure de cette ultime étape Tess de Almeida.

Côté masculin, Alexis Cohen a réitéré sa performance de la semaine dernière. Le Vaudruzien s’est imposé avec 23’’01 d’avance sur Nicolas Lüthi. Alexis Cohen qui remporte également le classement général de cette Raiffeisen Trans VTT devant le Français Alexis Vivot et l'habitant de St-Blaise Nicolas Lüthi. /lgn