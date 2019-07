Egan Bernal en jaune et course arrêtée

Scénario incroyable lors de la 19e étape du Tour de France cycliste, disputée sur 126 kilomètres 500 entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes. La course a en effet été arrêtée à 27 kilomètres de l’arrivée alors que les coureurs redescendaient du col de l’Iseran. Un orage de grêle survenu en contre-bas a rendu la route tout simplement impraticable, recouverte d’une impressionnante couche de grêlons et inondée.

Le classement de l’étape a été établi au sommet du col de l’Iseran, toit du Tour à 2770 mètres d’altitude et avant-dernière difficulté de la journée. La montée sur Tignes a tout simplement été biffée.