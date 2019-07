Le champion d'Europe en solitaire

Matteo Trentin s’est imposé en solitaire au terme de la 17e étape du Tour de France cycliste, disputée sur 200 kilomètres entre le Pont du Gard et Gap. L’Italien a distancé tous ses compagnons de fugue dans les premiers lacets du col de la Sentinelle à 14 kilomètres du but. Un groupe important, de 34 coureurs, s’était échappé dès le cinquième kilomètre de course.

Champion d’Europe en titre, Matteo Trentin a franchi la ligne d’arrivée avec 37 secondes d'avance sur le Danois Kasper Asgreen et avec plus de 20 minutes sur le peloton principal, qui a laissé faire avant les Alpes.

Le classement général n’a pas subi de changement : Julian Alaphilippe est toujours en tête avant d’attaquer les trois étapes alpestres de jeudi à samedi, décisives pour l’attribution du maillot jaune. Le Français compte 1’35’’ d’avance sur le Britannique Geraint Thomas et une 1’47’’ sur le Néerlandais Steven Kruijswijk. Thibaut Pinot occupe le 4e rang avec 1’50 de retard sur son compatriote Julian Alaphilippe. /mne