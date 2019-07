Elia Viviani se montre le plus rapide à Nancy. Le cycliste italien a empoché la 4e étape du Tour de France mardi. Il a réglé le peloton au sprint après 213,5 km de course. Le coureur de la Deceuninck Quick-Step s’offre son premier succès sur la Grande Boucle. Il a devancé le Norvégien Alexander Kristoff et l’Australien Caleb Ewan. Le maillot jaune reste sur les épaules du Français Julian Alaphilippe. /msc-emu