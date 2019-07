Coup double de Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe s'empare du maillot jaune de leader du Tour de France. Le cycliste français a remporté en solitaire la 3e étape de la Grande Boucle disputée lundi entre Binche en Belgique et Épernay en France sur 215 kilomètres. Il a devancé de 26 secondes l’Australien Michael Matthews et le Belge Jasper Stuyven.

Julian Alaphilippe signe la troisième victoire de sa carrière sur le Tour de France et portera la fameuse tunique jaune pour la première fois. Il compte 20 secondes d’avance sur le Belge Wout van Aert et 25 secondes sur le Néerlandais Steven Kruijswijk. C'était le Néerlandais Mike Teunissen qui occupait la tête du classement général avant cette course. /jpp