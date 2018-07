Succès danois sur le Tour

La 15e étape du Tour de France dimanche s’est achevée par une explication à trois. Disputée sur 188 kilomètres entre Millau et Carcassone, elle est revenue à Magnus Cort Nielsen. Le Danois de l'équipe Astana a devancé ses deux derniers compagnons d’échappée, au sprint, l’Espagnol Ion Izagirre et le Néerlandais Bauke Mollema, respectivement deuxième et troisième.

Tout comme la veille, le peloton maillot jaune a musardé : il a terminé à plus de treize minutes du vainqueur. Le Britannique Geraint Thomas conserve sa tunique de leader, toujours avec une marge d’une minute 39 sur son compatriote et coéquipier Chris Froome et d’une minute 50 sur le Néerlandais Tom Dumoulin.

Lundi, les coureurs du Tour de France auront droit à une journée de repos, avant d'attaquer mardi les Pyrénées. /mne