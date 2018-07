Et de trois pour Peter Sagan. La 13e étape du Tour de France cycliste a débouché sur un sprint massif et elle n’a provoqué aucun changement au classement général. Peter Sagan en a profité pour fêter son troisième succès de cette grande boucle. Le Slovaque s’est imposé au terme d’un périple de 169 km 500, sans difficulté majeure, entre Le Bourg-d’Oisans et Valence. Il a devancé le Norvégien Alexander Kristoff et le Français Arnaud Demare.

Le Suisse Michaël Schaer a reçu le Prix de la combativité. Le coureur lucernois a été rejoint à six kilomètres de l’arrivée au terme d’un ultime baroud d’honneur. C’était le dernier rescapé d’une longue échappée de quatre coureurs.

Au classement général, les Britanniques de Sky font toujours la course en tête : Geraint Thomas devance son compatriote Christopher Froome d’une minute 49. /mne