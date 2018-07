L’équipe Sky montre les crocs

Quelle bataille ! Les derniers kilomètres de la 11e étape du Tour de France cycliste ont été riches en émotions ce mercredi. La victoire est revenue à Geraint Thomas, après 108 kilomètres de course dans les Alpes, entre Albertville et La Rosière. Le Britannique de la Sky a devancé le Néerlandais Tom Dumoulin et son coéquipier et compatriote Christopher Froome. Grâce à cette victoire, Geraint Thomas portera dès jeudi le maillot jaune de leader sur la Grande Boucle. La course s’est vraiment décantée dans la dernière difficulté du jour, un col de 1re catégorie. L’équipe Sky a mené un train d’enfer qui a condamné plusieurs favoris. Romain Bardet, Nairo Quintana, Primoz Roglic ou encore Vincenzo Nibali ont lâché près d’une minute dans cette 11e étape.

Le peloton du Tour de France 2018 remet ça dès jeudi. Il arrivera à l’Alpe d’Huez. A noter que le Suisse Mathias Frank a chuté dans une descente sur cette 11e étape, alors qu’il a fait partie de l’échappée du jour. /mle