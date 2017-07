Primoz Roglic premier roi des Alpes

Le drapeau slovène flotte sur le Tour de France. Primoz Roglic s’est montré le plus fort mercredi sur les routes de la Grande Boucle. Il a dominé la 17e étape, la première dans les Alpes, entre La Mure et Serre-Chevalier. Le coureur de la formation Lotto-Jumbo s’est imposé en solitaire après 183 km d’effort et quatre ascensions. Il a devancé les favoris à la victoire finale de 1’13’’. C’est le Colombien Rigoberto Uran qui a pris le 2e rang devant le Britannique Chris Froome.

Le maillot jaune reste sur les épaules du coureur de la Sky après ce premier périple alpestre. Malgré la présence du col de la Croix de Fer et de celui du Galibier sur le tracé, Chris Froome n’a rien lâché. Il a su répondre aux attaques du Français Romain Bardet. L’Italien Fabio Aru a, par contre, perdu du terrain dans les derniers hectomètres du Galibier. Il cède ainsi sa 2e place au classement général et est relégué au 4e rang, à 53’’ de Chris Froome. Entre ces deux hommes, Rigoberto Uran grimpe à la 2e position grâce aux bonifications empochées à Serre-Chevalier. Le Colombien pointe à 27’’ du maillot jaune, dans le même temps que Romain Bardet.

Cette 17e étape a aussi été marquée par l’abandon du maillot vert. Marcel Kittel a mis pied à terre entre La Mure et Serre-Chevalier. L’Allemand a été touché dans une chute collective en début de journée. Il a remporté cinq étapes sur ce Tour 2017. Thibaut Pinot a également quitté la Grande Boucle. Le Français était fiévreux. /msc+ats