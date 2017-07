Michael Matthews sur le fil

Michael Matthews récidive sur le Tour de France cycliste. Le coureur australien a gagné la 16e étape, mardi, après 165 kilomètres de course entre Le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère. Il a devancé d'un boyau le Norvégien Edvald Boasson Hagen et l'Allemand John Degenkolb pour signer sa deuxième victoire dans cette Grande Boucle 2017. La course s'est animée dans les derniers kilomètres. Le peloton s'est scindé en deux, lancé à pleine vitesse. La plupart des favoris, dont le maillot jaune Chris Froome, ont pu rester dans le groupe de tête formé d'une vingtaine de coureurs. L'Irlandais Dan Martin a toutefois concédé une quarantaine de secondes et l'Espagnol Alberto Contador plus d'une minute et demie.

Ce mercredi, le peloton se lance à l'assaut de deux cols mythiques. Au menu de la 17e étape : le Col de la Croix de Fer et celui du Galibier. Les coureurs partiront de la Mure et rejoindront Serre-Chevalier dans cette étape longue de 183 kilomètres. /mle