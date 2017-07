La démonstration de Marcel Kittel

Marcel Kittel est sur une autre planète que le reste des sprinteurs du Tour de France. L’Allemand a remporté la 10e étape de la Grande Boucle mardi entre Périgueux et Bergerac après 178 km de course. Il signe au passage son 4e succès sur cette édition 2017. Marcel Kittel a largement dominé tous ses adversaires. Il l’a emporté au sprint devant son compatriote John Degenkolb et le Néerlandais Dylan Groenewegen. Le Britannique Chris Froome a passé une journée tranquille au sein du peloton. Il conserve son maillot jaune de leader du classement général. /msc