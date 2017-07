Une victoire colombienne sur la route du Tour de France cycliste

Rigoberto Uran de la formation Cannondale a remporté dimanche après-midi la 9e étape de la Grande Boucle entre Nantua et Chambéry au terme de 181 kilomètres. Cette première véritable étape de montagne – avec notamment trois cols « hors catégorie » a été fatale à Richie Porte et Geraint Thomas. Les deux coureurs, victimes d’une chute, ont été contraints à l’abandon. Le Britannique Chris Froome a préservé son maillot jaune. Lundi, les cyclistes du Tour de France bénéficieront d’une journée de repos. Ils reprendront la route mardi entre Périgueux et Bergerac sur 178 kilomètres. /bbo