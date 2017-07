Fabio Aru s’impose en solitaire

Fabio Aru a fait parler ses talents de grimpeur lors de la première arrivée en côte du Tour de France 2017. Le champion d’Italie a remporté en solitaire la 5e étape mercredi dans la redoutable Planche des Belles Filles. Le cycliste transalpin signe la première victoire de sa carrière sur la Grande Boucle. Sur la ligne, il a devancé de 18 secondes l'Irlandais Dan Martin et de 20 secondes le Britannique Chris Froome. Non loin de ce dernier, on retrouve Richie Porte et Romain Bardet. Mauvaise opération en revanche pour Nairo Quintana, qui a lâché une vingtaine de secondes à Chris Froome.

Le Britannique Geraint Thomas a perdu le maillot jaune. C’est son compatriote Chris Froome qui s’empare de la tunique de leader du classement général du Tour de France. /jpp