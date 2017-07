Marcel Kittel roi du sprint

Et de dix pour Marcel Kittel. L’Allemand s’est montré le plus fort dimanche sur la 2e étape du Tour de France. Il l’a emporté au sprint entre Düsseldorf et Liège après 203,5 km d’effort. Le cycliste de l’équipe Quick Step a devancé le Français Arnaud Démare et son compatriote André Greipel. Le peloton a repris les deux derniers rescapés de l’échappé du jour à un km de l’arrivée. Marcel Kittel s’offre au passage sa 10e victoire sur le Tour de France.

Le Britannique Geraint Thomas conserve le maillot jaune. Disputée en grande partie sous la pluie, cette 2e étape a surtout été marquée par une grosse chute à 30 km de l’arrivée. Les deux premiers de l’an dernier, le Britannique Chris Froome et le Français Romain Bardet, ont chuté sans gravité. Ils ont pu rejoindre le peloton quelques minutes plus tard et terminer l’étape. /msc