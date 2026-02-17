Neuchâtel soutient cinq projets sportifs pour près de 11 millions

Le Conseil d’État neuchâtelois accorde près de 11 millions de francs à cinq projets d’infrastructures ...
Neuchâtel soutient cinq projets sportifs pour près de 11 millions

Le Conseil d’État neuchâtelois accorde près de 11 millions de francs à cinq projets d’infrastructures sportives d’importance cantonale ou régionale (CISIC).

Le Conseil d’État neuchâtelois a sélectionné cinq projets d’infrastructure à soutenir. Le Conseil d’État neuchâtelois a sélectionné cinq projets d’infrastructure à soutenir.

Près de 11 millions de francs pour moderniser les infrastructures sportives. Le Conseil d’État neuchâtelois a retenu cinq premiers projets dans le cadre du concept des infrastructures sportives d'importance cantonale et régionale (CISIC), adopté en décembre 2025 et doté d’un crédit de 32 millions de francs sur huit ans.

Ce dispositif vise à soutenir principalement les communes dans la construction ou la rénovation d’équipements jugés stratégiques pour le sport cantonal. Une commission dédiée, réunie début février sous la présidence du chef du service cantonal des sports, a évalué les dossiers avant décision de l’exécutif, selon un communiqué.


Salles, patinoires et stade modernisés

Sur le Littoral, deux salles de sport doubles verront le jour à Bevaix et au sein du cercle scolaire CESCOLE à Milvignes. Le Canton y investit respectivement 2,07 et 2,53 millions de francs. Conformes aux normes « de Macolin », elles pourront accueillir des compétitions officielles de volleyball et de basketball et répondre aux besoins des écoles et des clubs.

Dans les Montagnes neuchâteloises, la reconstruction des patinoires des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds reçoit l’enveloppe maximale prévue, soit 3,5 millions de francs, pour un projet estimé à 69 millions. Le stade d’athlétisme de la Charrière bénéficiera, lui, de 2,5 millions pour passer de six à huit couloirs et continuer d’accueillir notamment le meeting international Resisprint.

À Neuchâtel, le Stade de la Maladière modernisera son éclairage avec des LED de dernière génération. Soutenu à hauteur de 250’000 francs, le projet doit répondre aux exigences de la Swiss Football League d’ici à 2027 et réduire la consommation énergétique, aujourd’hui estimée à environ 300'000 kWh par an.

La commission CISIC se réunira trois fois par an pour examiner les prochaines demandes. Cette première série de soutiens représente près d’un tiers de l’enveloppe disponible, selon un communiqué. 


La Fédération du sport neuchâtelois mécontente

Le soutien annoncé par le canton n’est pas du goût de la Fenespo. La Fédération neuchâteloise du sport dénonce « un revirement » du Conseil d’État. Elle estime que la participation au financement de la Patinoire des Mélèzes ne devrait pas se faire via les montants alloués au Concept des infrastructures sportives d’importance cantonale et régionale (CISIC). Dans un communiqué, elle indique que lors du retrait de l’initiative « 1% pour le sport », elle avait obtenu la promesse que ce projet, comme la salle triple de Neuchâtel, serait financé par des crédits extraordinaires, hors CISIC. La fédération parle de « trahison » et menace de relancer la mobilisation, voire d’utiliser les outils de la démocratie directe. /comm-aju-mlm


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Sans paillettes, la Suisse se qualifie pour les quarts

Sans paillettes, la Suisse se qualifie pour les quarts

Autres sports    Actualisé le 17.02.2026 - 15:02

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Autres sports    Actualisé le 17.02.2026 - 14:01

Une sixième victoire en six matches pour les curleurs suisses

Une sixième victoire en six matches pour les curleurs suisses

Autres sports    Actualisé le 17.02.2026 - 12:33

Pour espérer prendre le quart, la Suisse doit battre l'Italie

Pour espérer prendre le quart, la Suisse doit battre l'Italie

Autres sports    Actualisé le 17.02.2026 - 10:15

Articles les plus lus

Pour espérer prendre le quart, la Suisse doit battre l'Italie

Pour espérer prendre le quart, la Suisse doit battre l'Italie

Autres sports    Actualisé le 17.02.2026 - 10:15

Hockey: La Suisse affronte l'Italie à 12h10

Hockey: La Suisse affronte l'Italie à 12h10

Autres sports    Actualisé le 17.02.2026 - 10:15

Une sixième victoire en six matches pour les curleurs suisses

Une sixième victoire en six matches pour les curleurs suisses

Autres sports    Actualisé le 17.02.2026 - 12:33

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Autres sports    Actualisé le 17.02.2026 - 14:01

Bob: Vogt/Ndiaye loin du podium

Bob: Vogt/Ndiaye loin du podium

Autres sports    Actualisé le 16.02.2026 - 14:03

Monobob: Melanie Hasler au 5e rang final

Monobob: Melanie Hasler au 5e rang final

Autres sports    Actualisé le 17.02.2026 - 10:13

Curling: Les Suissesses rebondissent face à la Grande Bretagne

Curling: Les Suissesses rebondissent face à la Grande Bretagne

Autres sports    Actualisé le 17.02.2026 - 10:14

Hockey: La Suisse affronte l'Italie à 12h10

Hockey: La Suisse affronte l'Italie à 12h10

Autres sports    Actualisé le 17.02.2026 - 10:15