Les JO doivent s’adapter à l’évolution de la société

Les JO évoluent avec leur temps

Denis Oswald baigne dans les JO depuis plus de 50 ans, d’abord comme athlètes, puis en tant que membre du CIO. Il a assisté à l’évolution de la manifestation qui va de pair avec celle de la société. De nouvelles disciplines entrent dans les JO, d’autres en sortent. « Il s’agit de s’adapter à cette évolution et d’accueillir des disciplines qui étaient peu connues ou peu pratiquées auparavant et qui sont maintenant des disciplines bien reconnues et qui soulèvent de l’intérêt pour la jeunesse. » On pense notamment au ski alpinisme qui fait son entrée cette année aux JO.

Les Jeux olympiques se veulent aussi plus durables, explique Denis Oswald, raison pour laquelle ils sont de plus en plus éclatés sur de multiples sites. « Ce n’est pas qu’on souhaite que les jeux soient dispersés, simplement, il y a des soucis de durabilité, d’économies et de qualité. Donc l’idée est de recourir à ce qui existe pour ne pas dépenser inutilement, pour ne pas créer des installations qui n’auront ensuite pas d’usages. » En recourant à ce qui existe, les Jo se tiennent inévitablement sur plusieurs sites. /sma