Inès Berger manque le podium en relais en Finlande

Le relais suisse à 44 secondes du podium lors de la finale de la Coupe du monde de course d’orientation. La Neuchâteloise Inès Berger a décroché ce résultat dimanche, en compagnie de Paula Gross et Simona Aebersold (qui a remporté samedi la Coupe du monde pour la première fois de sa carrière). A Kuopio en Finlande, le trio a signé un chrono total de 1h29’41’’, à 3’50’’ des Suédoises, premières, et à 44 secondes de la troisième place décrochée par les Finlandaises.

Inès Berger avait déjà signé le 17e temps sur la moyenne distance samedi et le 38e jeudi, sur la longue distance. /swe