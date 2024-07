Loïc Berger est sur le toit du monde

Une razzia impressionnante

Cette médaille vient couronner cinq jours de rêve pour l’habitant de Cormondrèche. En plus de ce titre, il a décroché le bronze en sprint et l’argent lors du relais sprint. De quoi le surprendre ! « C’est ma première compétition mondiale en course d’orientation. Mon but premier, c’était de me faire de l’expérience », reconnait humblement Loïc Berger.