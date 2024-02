Des JO en Suisse en 2038, est-ce possible ? L'avis de cinq experts

Les deuxièmes et derniers Jeux olympiques organisés en Suisse datent de 1948 à St-Moritz dans les Grisons. Depuis, la population de plusieurs cantons a refusé les Jeux. Même si le Valais bénéficierait de cette vitrine, le canton n’est pas prêt à se lancer seul. Les Valaisans ont été clairs en refusant la candidature de Sion 2026. Frédéric Favre, conseiller d’Etat valaisan, vice-président de Sion 2026, estime qu’un « projet de plusieurs cantons, fédérateur, peut être porté et montrer l’exemple au niveau mondial de ce qu’on peut faire quand on a l’existant (c’est-à-dire les infrastructures ) ».