Monsieur « Résisprint » écrit ses mémoires

Marie-José Pérec, Donovan Bailey ou encore Heike Drechsler, il a fait venir les meilleurs sprinteurs et athlètes de la planète à La Chaux-de-Fonds. René Jacot revient sur sa carrière sportive, sa reconversion en tant que professeur et la création du Résisprint, le fameux meeting de la Charrière, dans un livre intitulé « Passion athlétisme, un destin mondial ». Dans cet ouvrage, l’entraîneur de l’Olympic âgé de 87 ans retrace sa carrière d’athlète et sa reconversion au sein du milieu.