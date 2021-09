L’aviron neuchâtelois en or à Lucerne

Succès neuchâtelois aux Championnats de Suisse d’aviron. Les équipages de la Société nautique de Neuchâtel ont obtenu huit médailles sur onze bateaux engagés, de vendredi à dimanche sur le Rotsee à Lucerne. Tous ces succès ont été remportés en catégorie Masters. Parmi eux, on relèvera la victoire en skiff homme de Rodolphe Salomon, le doublé or et argent du club en double mixte, la victoire du double homme et le triomphe dans le quatre mixte, ou encore la médaille d’argent du quatre féminin. /comm-jhi