Un trentième sacre pour Sabrina Jaquet

Sabrina Jaquet remporte son 30e titre national. La Chaux-de-Fonnière s’est imposée en finale du simple dames face à l’Appenzelloise Jenjira Stadelmann lors des championnats de Suisse de badminton. Avec cette victoire en deux sets sur le score de 22-20 21-8 et en moins de 40 minutes, Sabrina Jaquet continue sa moisson lors des épreuves nationales. Il s’agit ni plus ni moins que de son huitième titre en simple et du 30e tout confondu.

Dans ce tournoi, la badiste du BCC La Chaux-de-Fonds n’a égaré qu’un set, soit contre la Vaudoise Julie Franconville en demi-finale.





Déception en double

La paire composée de Gilles Tripet et Mathias Bonny a, quant à elle, perdu en demi-finale du tournoi masculin de double. Les deux Chaux-de-Fonniers se sont inclinés en trois sets sur le score de 17-21 22-20 et 21-17 face aux futurs champions de Suisse, Dominik Bütikhofer et Thomas Heiniger. /jha