Soleil et course d’orientation aux Cernets

Il ne fallait pas se perdre ce week-end aux Cernets. L’association neuchâteloise de course d’orientation (ANCO) organisait deux jours de compétition dans la forêt. Au programme: deux parcours comprenant un de distance moyenne et un autre plus long.

Lydiane Guenat est allée à la rencontre du chef de course Archibald Soguel samedi pour en apprendre plus sur cette discipline peu connue du grand public :