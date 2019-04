Sabrina Jaquet et Evelyne Tschopp sélectionnées pour les Jeux européens

Sabrina Jaquet et Evelyne Tschopp peuvent rêver d’Europe. Les deux sportives figurent parmi les 24 athlètes sélectionnés pour les Jeux européens. La badiste chaux-de-fonnière et la judokate bâloise du JC Cortaillod, toutes deux déjà présentes lors des Jeux olympiques de Rio en 2016, font partie de la première sélection de Swiss Olympic en vue la compétition européenne qui aura lieu du 21 au 30 juin prochain à Minsk en Biélorussie. Le comité d’organisation attend plus de 4'000 athlètes venus d’une cinquantaine de pays pour participer à cette compétition. /gjo