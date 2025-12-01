Week-end réussi au Portugal pour Sofia Uvarova

Sofia Uvarova a récolté de belles victoires au Portugal. (photo archives: Pavel Uvarov). Sofia Uvarova a récolté de belles victoires au Portugal. (photo archives: Pavel Uvarov).

Bons résultats pour Sofia Uvarova au Portugal. La Neuchâteloise de 17 ans participait ce week-end au Portugal Juniors International, un tournoi qui fait parti du circuit européen junior de badminton et qui réunit les moins de 19 ans.

En simple, Sofia Uvarova a terminé vice-championne, après avoir notamment battu samedi la tête de série numéro 1 Amélie Maixnerova (République tchèque) en quarts-de-finale et la numéro 3 en demi-finale, la Portugaise Mafalda Avelino. En finale dimanche, Sofia Uvarova s’est inclinée contre la Française Leana Laurent.

En double, Sofia Uvarova était alignée avec sa compatriote Victoria Dübendorfer. Les deux Suissesses ont été sorties en demi-finale par une paire tchèque. / swe

