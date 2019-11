Colombier Volley battu de peu

Colombier Volley n’est pas passé loin de battre le leader de Ligue B. Les joueurs du Littoral ont perdu 3-2 contre le VBC Servette Star-Onex samedi en terres genevoises. Colombier est bien entré dans son match en remportant le premier set 25-20. Mais le doute n’a pas été présent longtemps dans la tête des Genevois qui ont remporté le second 25-21 puis le 3e 25-20. Mais les Neuchâtelois n’avaient pas dit leur dernier mot et se sont imposés 25-19 dans la quatrième manche. Ce sont finalement les Genevois qui ont mieux tenu la longueur et qui ont gagné le 5e set décisif 15-8.

Au classement, Colombier Volley est 3e avec deux points de retard sur le leader et le même nombre de points que le 2e, le LUC. Mais les joueurs du Littoral ont joué deux rencontres de plus que les Lausannois.