Le TC Mail confirme à domicile

Le TC Mail continue sur sa lancée. Après avoir mangé Hörnli Kreuzlingen mardi 5-1, les joueuses neuchâteloises ont obtenu un deuxième succès samedi dans les Interclubs de Ligue A dames. Sur ses terrains l’équipe de la capitaine Mandy Minella a dominé 4-2 Weihermatt.

Les simples sont tous tombés dans l’escarcelle neuchâteloise. Joanne Züger, l’une des deux seules joueuses du top 200 WTA à être engagées dans les interclubs et nouvelle recrue neuchâteloise, a notamment fait parler sa grande forme du moment en battant 6-1 6-3 Jenny Dürst. Mandy Minella, Conny Perrin et Sebastiana Scilipoti ont également permis de confirmer le succès neuchâtelois. Les deux matches en double sont toutefois revenus aux Alémaniques.

Tout juste victorieuse de Fiona Ganz, Conny Perrin saluait le bel état d’esprit qui règne dans le groupe neuchâtelois, alors que la finale a été évoquée comme objectif. « On doit trouver nos marques dans les matches de poules et garder l’esprit d’équipe. Après, je pense que beaucoup d’équipes se valent mais on a toutes nos chances de faire quelque chose. », détaille la Chaux-de-Fonnière.