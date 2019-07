CT Neuchâtel : jeunesse et continuité pour les interclubs

Le CT Neuchâtel affûte ses raquettes. Le club dispute la première journée des interclubs de Ligue nationale A ce mardi sur les courts de Genève Eaux-Vives. Demi-finaliste en 2017 et 2018, l'objectif de l'équipe neuchâteloise est de faire autant bien voire mieux cette année, marquée également par le 125e anniversaire du club des Cadolles. L'expérience des étrangers Bernabé Zapata Miralles et Laurynas Grigelis et du Suisse Luca Margaroli est appelée à nouveau à entourer les jeunes les plus prometteurs comme Mirko et Louroi Martinez, ou encore Damien Wenger.