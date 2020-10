La Chaux-de-Fonds et Morteau ensemble pour accueillir le Tour de France

Accueillir une étape du Tour de France cycliste, c’est l’ambition dévoilée ce vendredi par les autorités de La Chaux-de-Fonds et de Morteau. Les deux Villes ont présenté le dossier adressé à la direction du Tour afin d'héberger une arrivée dans la Métropole horlogère et un départ d’étape à Morteau. Une candidature transfrontalière qui a du sens pour les autorités puisque « les deux Villes peuvent s’appuyer sur une longue expérience en matière d’organisation de grands événements sportifs ». La Chaux-de-Fonds a ainsi déjà accueilli le Tour de France en 1998, seize fois le tour de Romandie et deux fois le Tour de Suisse. De son côté, Morteau accueille régulièrement le Tour de Franche-Comté et le Tour du Doubs et a hébergé quatre fois le Tour de l’Avenir. /comm-gtr

L’un des initiateurs de cette candidature, le coureur cycliste franco-suisse Christophe Moreau, sera en direct dans le journal de 12h15.