La Fondation Alfaset fête ses 60 ans

Des ateliers intégrés en entreprise

Un concept efficient et innovant : créer des partenariats à long terme avec des entreprises qui accueillent les bénéficiaires d'Alfaset dans leurs locaux et les intègrent dans leur flux de production. Les opérateurs et opératrices restent salariés et encadrés par la Fondation, tout en faisant une expérience inclusive dans le monde du travail. Ce système est particulièrement apprécié des collaborateurs comme des entreprises clientes, telles que Felco, Philip Morris, Horotec et Von Bergen.

Une autre alternative est également possible : la mise en place d'un atelier intégré dans les locaux de la Fondation Alfaset. C'est notamment le cas avec Nivarox qui collabore avec la fondation depuis plusieurs années.